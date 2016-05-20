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中国财经 | 2016年 5月 20日 星期五 18:49 BJT

吴清出任上海证券交易所理事会理事长--中国证监会

路透北京5月20日 - 中国证监会周五表示，吴清出任上海证券交易所理事会理事长；桂敏杰由于年龄原因不再担任上证所理事长职务。

证监会网站新闻稿称，证监会主席刘士余在上证所干部大会上指出，要紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，立足“三去一降一补”五大重点任务，要强化自律监管和一线监管，提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益。

证监会网站信息显示，吴清2009年曾担任过证监会风险处置办公室主任。接任上海证券交易所理事会理事长前，任上海市虹口区委书记。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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