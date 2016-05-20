吴清出任上海证券交易所理事会理事长--中国证监会

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月20日 - 中国证监会周五表示，吴清出任上海证券交易所理事会理事长；桂敏杰由于年龄原因不再担任上证所理事长职务。
证监会网站新闻稿称，证监会主席刘士余在上证所干部大会上指出，要紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，立足“三去一降一补”五大重点任务，要强化自律监管和一线监管，提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益。
证监会网站信息显示，吴清2009年曾担任过证监会风险处置办公室主任。接任上海证券交易所理事会理事长前，任上海市虹口区委书记。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。