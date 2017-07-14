FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天内
上交所称已关注到基金下调乐视网估值情况 并建立多种应急机制
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
“通俄门”
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
特写：中国金融监管之弦不再紧绷 银行业却仍如惊弓之鸟
深度分析
特写：中国金融监管之弦不再紧绷 银行业却仍如惊弓之鸟
外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策
中国财经
外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月14日 / 上午10点40分 / 1 天内

上交所称已关注到基金下调乐视网估值情况 并建立多种应急机制

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月14日 - 中国上海证券交易所周五表示，已关注到基金公司下调乐视网(300104.SZ)估值的相关情况，并及时排查了上交所跨市场ETF持股情况。上交所目前已建立了针对ETF成份股停牌、清单传输等多种应急机制，有效应对市场变化，确保ETF市场平稳运行。

上交所新闻稿称，据了解，景顺长城基金公司的中证TMT150ETF(512220.SS)中乐视网占比约2%，从二级市场交易情况看，市场具有自发调节机制，目前中证TMT 150ETF已有2-3%左右的折价。

“景顺长城基金自2017年7月11日起暂停了中证TMT150ETF的申购赎回，据了解，基金公司的主要考虑是避免赎回行为对基金持有人利益造成影响。”上交所表示。

近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网自4月中旬以来连续停牌，期间公司第一大股东贾跃亭向董事会辞去总经理一职，招商银行(600036.SS)也申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产。

因中国乐视系公司正面临前所未有的经营压力，嘉实、易方达、中邮等多家基金公司此前公告称，将下调旗下基金持有的乐视网股票估值水平，调整幅度较停牌前股价至少达三个跌停板。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below