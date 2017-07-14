上交所称已关注到基金下调乐视网估值情况 并建立多种应急机制

路透北京7月14日 - 中国上海证券交易所周五表示，已关注到基金公司下调乐视网(300104.SZ)估值的相关情况，并及时排查了上交所跨市场ETF持股情况。上交所目前已建立了针对ETF成份股停牌、清单传输等多种应急机制，有效应对市场变化，确保ETF市场平稳运行。

上交所新闻稿称，据了解，景顺长城基金公司的中证TMT150ETF(512220.SS)中乐视网占比约2%，从二级市场交易情况看，市场具有自发调节机制，目前中证TMT 150ETF已有2-3%左右的折价。

“景顺长城基金自2017年7月11日起暂停了中证TMT150ETF的申购赎回，据了解，基金公司的主要考虑是避免赎回行为对基金持有人利益造成影响。”上交所表示。

近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网自4月中旬以来连续停牌，期间公司第一大股东贾跃亭向董事会辞去总经理一职，招商银行(600036.SS)也申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产。

因中国乐视系公司正面临前所未有的经营压力，嘉实、易方达、中邮等多家基金公司此前公告称，将下调旗下基金持有的乐视网股票估值水平，调整幅度较停牌前股价至少达三个跌停板。（完）