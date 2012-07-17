上交所争取年内试点国债预发行交易

路透上海7月17日电---为进一步提高国内直接融资规模,上海证券交易所正着力于产品和机制创新.上交所总经理助理阙波表示,争取年内能够在上交所试点国债预发行交易,并研究推出一对一回购,推进资产证券化品种创新,推出逐笔实施交收结算模式,率先在中小企业私募债上进行试点.

上海证券报周二报导援引阙波称,在债券品种方面,除了积极推出中小企业私募债券,继续扩大债券上市规模,上交所争取商业银行和保险公司在上交所发次级债;在投资主体方面,推进保险公司、企业年金、信托、财务公司等机构投资者参与债券市场的力度.

所谓预发行是指债券虽已被核准发行,但尚未正式发行,市场就对该债券先行报价买卖的行为.预发行是对未来即将发行债券的远期价格在即期进行报价买卖,但资金与债券的交收发生在未来.实际上,预发行就是债券一级市场的一种远期买卖行为,只是期限一般较短,多在7-10天.

另外,上交所还在大力发展多层次蓝筹股市场,包括继续吸引优质企业来上交所上市等;在基金市场方面,确保跨市场ETF(交易所上市基金)平稳运行,全力做好跨境ETF工作,大力发展ETF等指数基金产品,持续完善ETF交易机制,推动ETF二级市场实现交易.

而衍生品市场方面,发挥上交所跨市场监管、多样化交割、跨市场运作等优势,推动基於ETF和个股产品的期权模拟交易,并继续深入研究备兑权证和认购权证方面的内容.

6月初上交所称苏州华东镀膜玻璃有限公司5,000万元人民币中小企业私募债券发行,为中小企业私募债券第一单,期限两年,发行利率为9.5%.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 屈桂娟

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