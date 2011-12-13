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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 15:18 BJT

沪综指下挫1.9% 再创33个月收盘新低

中国股市沪综指周二收挫1.9%，刷新近33个月收盘低位。受欧元区主权债信评级调降威胁打压，隔夜欧美股市联袂走软，本就人气涣散的沪综指受此拖累连续第四日收低，料短线将维持震荡下行格局。沪综指收报2,248.590点，跌42.955点，或1.87%，此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点。路透

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