沪综指受金融地产股拖累收挫1.5%

路透北京1月30日电---中国股市沪综指周一收挫近1.5%,未能迎来龙年首个交易日"开门红".包括调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空,节後新增资金不多,均令市场信心趋软,使前期抗跌的金融地产等大盘股出现获利回吐.

分析人士认为,在无实质利好的情况下,市场信心恢复仍需假以时日,短线大盘可能还会在2,300点上下振荡整固.

沪综指.SSEC收报2,285.038点,跌34.08点,或1.47%;此前该股指连续两周上升.今日沪市A股成交额萎缩至517亿元人民币,上个交易日(20日)为628亿元.上证金融地产行业指数.SSEFN收低2.16%.

上周(23-27日)中国股市因春节假期休市.

华泰证券分析师周林说,"龙年第一个交易日比节前表现差,节前上涨是因为一些向好的预期,...现在都已经消化了.市场信心恢复要一段时间,'龙抬头'行情在没有实质利好的情况下还不太现实."

他并称,金融等权重股表现不佳,可能是因为前期表现尚可,在预期出现变化的时候,投资者选择落袋为安;而资源股受国际大宗商品价格推动而上涨,这与节日期间美联储对货币政策持宽松态度有关.

美国联邦储备委员会主席伯南克上周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.

沪深300指数2月合约尾盘报2,467.8点,跌2.05%,成交量为299,078手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。