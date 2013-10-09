中国推出煤炭运力衍生品

路透上海10月9日 - 中国上海航运运价交易有限公司（SSEFC）周四起将上市交易南北航线煤炭运力衍生品合同，这是全球首个运力交割型航运金融衍生品，打破了航运业内衍生品现金交割的惯例，实现“实物交割”，以满足实体经济的运力需求。

该衍生品每手代表100吨煤炭的运力价格，每日价格涨跌停板是上一交易日结算价的±4%，交易保证金比例初始为合同价值的10%，进入交割月后提高至30%。交割时最小交割数量为450手（4.5万吨），正好满足目前中国沿海煤炭主流运输船舶4-5万吨/艘的运力现状。

合约运费计价以秦皇岛至上海航线为基准，秦皇岛至宁波、张家港、南京、福州和广州航线与基准航线之间实行升贴水。首批上市的为2014年1月至12月的12个合约。

去年11月，SSEFC曾推出沿海煤炭运价衍生品，不过其采用国际通行的现金交割形式。而新推出的衍生品，可以让满足交割条件的货主和船东在合同到期后进行交割，完成运输合同。

“在目前运力过剩的情况下，航运企业将有全新的渠道对运力进行销售。”上海航运运价交易公司副总裁吴笛表示，航运公司若有闲置运力，可在衍生品市场现货月抛出运力合同，即可实现运力的实际交易。

中国煤炭年产量已超过36亿吨，居世界首位，其中每年北方煤炭向南方转送的运输量超过6.5亿吨，煤炭运价对于南方沿海地区电力、建材、冶金等用煤产业具有重要影响力。

自1985年英国伦敦推出航运运价指数期货后，航运衍生品已被全球航运业所接受，每年成交量超过1,000亿美元。全球最大的干散货航运交易所--波罗的海贸易海运交易所上海办事处9月开业，以进一步拓展亚洲业务。

对于波罗的海交易所“贴身”竞争的格局，吴笛回应称，SSEFC欢迎来自国内国外的竞争，希望通过合理竞争，进一步壮大发展市场。公司计划明年推出基于国际干散货的相关衍生品，并对现有的集装箱衍生品品种进行优化。

SSEFC是全球首个航运运价电子交易平台，由上海航运交易所等机构发起成立，目前已上市交易两类航运衍生品品种，即上海出口集装箱衍生品系列和沿海煤炭运价衍生品（现金交割）。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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