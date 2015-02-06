上海航交所达成全球首笔出口集装箱运力交收

路透上海2月6日 - 中国上海航运交易所旗下上海航运运价有限公司（SSEFC）宣布，近日该所的上海出口集装箱运力交易合同完成首笔交收，这是全球航运市场上首次实现出口集装箱运力交收。

据SSEFC周四稍晚提供资料，运力出让方德威国际物流在去年9月以均价1,850美元/FEU（40英尺长货柜）的高位抛出运力，以单向做空形式锁定运价，而受让方上海卫青国际物流在12月底以均价1,750美元购入运力，双方均在合同最后交易日前提出交收申请。经过SSEFC协调，双方就交收过程中涉及的船公司、船期、货物种类等细节条款，达成协议。

此次交收涉及的六个FEU运力，已由现代商船旗下一艘集装箱船舶运载，1月25日离开上海驶往洛杉矶，1月26日海运提单签出，至此整个交收过程全部完成。

国际海运运力是一个非标准化产品，目前多以即期价格为交易基础。而SSEFC推出的运力交易合同，本质就是一个远期金融产品，而合同交收更是牵涉到当时的船次船期、货物种类等诸多细节，完成交收存在较多不确定性。

近年来，国内外航运市场持续低迷，航运价格波动较大，SSEFC推出的沿海煤炭、上海出口集装箱、国际乾散货等三大运力交易合同，吸引一些货运代理企业和物流企业提前锁定价格。不过目前国际大型班轮公司尚未参与这些运力合同交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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