ST超日旗下青海锦国兴公司60%股权遭司法拍卖

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月14日 -近期爆出中国首起实质违约的上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)，其债务纠纷又有新动向。浙江省桐乡市法院近日悄然公告，超日旗下青海锦国兴新能源科技有限公司60%股权下周六起公开拍卖，以偿还其所欠债务。
据桐乡市法院公告，锦国兴公司股权的起拍价为2,200万元人民币，保证金为300万元，下周六（22日）10点至周日（23日）10时在桐乡法院淘宝网司法拍卖网络平台上竞拍，对于购买人没有资格限制。
*ST超日在2012年底曾经发布公告称，拟以自有资金不超过6,691.5万元向青海锦国兴新能源科技有限公司增资扩股，以取得青海锦国兴60%的股权。而去年9月，*ST超日公告称，青海省政府同意每年配置给青海锦国兴、青海天华阳光并网光伏发电项目200MW左右，青海锦国兴享有该产业链配套光伏发电项目组件独家供应权利，青海天华阳光享有投资建设权利。
目前*ST超日尚未对青海锦国兴公司股权被法院拍卖事宜进行公告。
据*ST超日此前公告，桐乡法院去年7月下达执行通知函，要求公司向原告浙江尚源光伏科技公司支付货款及违约金等共1,981.16万元，否则将拍卖被查封的锦国兴60%股权，用以抵偿债务。此外，因多起诉讼纠纷，*ST超日的部分房产、车辆已被法院查封。
中国证券报周五报导评述称，在*ST超日整体现金流紧张、错失光伏春天的背景下，青海锦国兴实际上是公司为数不多的相对较好资产之一。本次股权拍卖，将使*ST超日再度断腕。
*ST超日最近财报中未披露锦国兴的股权价值。上述报导称，据了解，截止去年9月底，*ST超日所持的青海锦国兴60%股份的账面价值为6,698万元，但该标的法院拍卖的起拍价仅为2,200万元，仅相当于原购买价格的30%。
ST超日上周三称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为上周五，利息金额共计8,980万元人民币。但公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。该事件标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。
11超日债的受托管理人中信建投证券公司近日提请召集债券持有人会议，要求持有人授权未来可采取民事诉讼、处置担保物等方式来追讨所欠利息和违约责任。
ST超日因拟披露重大事项，自2月中旬即停牌，上一交易日收报2.59元。（完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)
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