（重发）*ST中富称无法按时足额兑付公司债本金 仅能兑付总额的25%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(重发以修改第一段的错别字)
路透上海5月26日 - 中国信用债市场违约事件再添一例。珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ)周二公告，公司将无法于原定兑付日(28日)按期全额支付公司债12中富01CN112087=SZ的本金，仅能兑付债券本金总额的约25%。
公告指出，由于公司流动性出现危机，通过公司自身生产经营未能获得足够的兑付本金资金；同时，公司亦通过各种外部渠道筹集兑付本金资金，但由于各种不可控的因素，截至目前公司兑付本金资金仅落实1亿4,800万元人民币。
公司拟于今日将兑付资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户用于本次债券兑付本金，目前距5月26日还剩一个交易日，公司将采取全方位的措施来筹集更多的资金。
公告并称，公司已筹足全部2014年5月28日-2015年5月27日期间利息3,115.2万元，拟于今日将付息资金划入中证登深圳分公司指定的银行账户用于本次债券付息。
珠海中富2012年5月28日发行三年期固息债，规模5.9亿元，票面利率5.28%。据此计算，本周本息到期合计应付62,115.2亿元。
珠海中富称，鉴于公司短期流动资金出现问题，虽采取了与多家银行洽谈融资贷款、追收应收账款等措施，但因种种原因资金到账情况不甚理想，进而导致公司将无法在2015年5月28日按时足额支付本期债券本金；此外也已紧急向控股股东进行了求助，但偿债资金仍不足以覆盖本期债券的兑付金额。
公司还表示，目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措本金将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，将广大债券持有人的损失降到最低。
此外，如公司在5月28日未能足额偿付公司债券本息，公司承诺为12中富01追加以现在持有的未抵押给现有银团的五块土地和厂房作为偿债担保。公司将积极配合受托管理人处置上述担保物，以偿还上述延期支付的本金。但上述担保物的变现价值仍存在不确定性。
最近公募债券违约事件频现。除天威集团所发中票未能在4月下旬如期付息，导致债权人追索并累及未违约债务外，英利系两个企业也因经营情况不佳，而存在兑付风险。
珠海中富股票自4月30日起停牌，停牌前收报7.74元。(完)
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(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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