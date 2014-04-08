ST超日被债权人申请破产重整 法院是否受理尚不确定

路透上海4月8日 -出现中国第一单实质性债券违约的上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)近日被其其债权人申请破产重整，但法院是否受理，公司能否进入破产重整程序尚存不确定性。

公司上周六公告称，公司近日已接到债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以*ST超日不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请，并通过重整程序清偿其债权。

目前*ST超日应付上海毅华的货款为850.60万元人民币。

若法院裁定受理申请人的破产重整申请，公司股票将于公司披露相关破产重整受理公告及实行退市风险警示公告之日停牌一天，次一交易日复牌并被实行退市风险警示。自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌，直至人民法院就重整计划作出裁定后，由公司向深圳证交所提出申请复牌。

若法院受理债权人提出的破产重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法申报债权。管理人在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。若重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将终止公司的重整程序，并宣告公司破产清算。

*ST超日自2月中旬起持续停牌，上一交易日收报2.59元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。