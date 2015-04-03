ST湘鄂债2.4亿元资金无力偿付宣告违约 首破公募债刚性兑付纪录

路透上海4月2日 - 中科云网(002306.SZ)(原名:湘鄂情)周四稍晚公告称，公司目前仅收到偿债资金1.61亿，尚有2.41亿资金缺口，将无法在4月7日前按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项；“ST湘鄂债”因此成为中国公募债券市场首例发生本金违约的债券。

海通证券宏观债券研究团队认为，ST湘鄂债成为首单本金违约的公募债券，具有里程碑式的历史意义，刚兑魔咒或被打破。违约将致避险情绪加剧，当前信用债较低的信用利差面临上升的压力，中低评级信用债将首当其冲。

“鉴于公司主营业务经营不善导致业绩继续大幅亏损，并面临多起诉讼纠纷及中国证监会的立案调查，虽自2014年下半年启动出售资产追收应收预付款项等工作，但由于种种原因资金到账情况不甚理想，资金流转吃紧的局面至今未得到有效缓解。”对于公司无法在及时足额支付本期债券利息及回售款，中科云网公告说明称。

公司周三曾公告称，公司发行的“ST湘鄂债”尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。

今日公告并指出，公司及其控股股东拟通过向第三方贷款融资、继续追收应收预付款等方式继续为公司债兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。公司亦将配合受托管理人处置为本期债券追加的增信担保物。但是，上述增信担保物的变现价值仍存在较大不确定性。

海通证券认为，虽不排除债券持有人因增信资产处置顺利而最终全额受偿，但面临实质性损失的可能性较大。对于中科云网而言，由于注册制加速且公司因违规或面临强制退市风险，壳价值将大大下降，最终能否通过重组实现兑付高度存疑。

“ST湘鄂债”于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,付息日为存续期内每年4月5日。2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。

中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。业绩快报显示，2014年度中科云网亏损约5.6亿元(未经审计)，今年一季度预计净亏损4,000万至6,000万元。

中科云网股票将于今日复牌，停牌前收报7.82元，近三个月累计上涨28.4%。“ST湘鄂债”则将继续停牌。（完）

(发稿 吕雯瑾；审校 吴芳/曾祥进)

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