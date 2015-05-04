ST二重自身难偿债 若债务重组债券兑付问题将提前--中金

路透上海5月4日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，*ST二重601268.SS信用基本面恶化与此前债券违约的天威集团有一定相似之处，靠自身偿还各种债务的难度很大。目前该公司具备一定的债务重组条件，若开始推进重组，其公募债券兑付问题将提前到来。

在这份《二重是第二个天威吗？》的报告中，中金认为，*ST二重与天威基本面恶化相似之处在于都具有激进投资和巨亏导致偿债能力丧失，以及控股股东支持力度弱化两个特征。

*ST二重2014年已经连续第四年亏损，在年报披露后其股票即将面临被动退市。但在此之前，公司连续采取两次行动争取主动退市，目前以股东大会形式主动终止上市的申请已被交易所受理。

*ST二重靠自身力量偿还各种债务的难度很大，偿债对国机集团等外部支持力量的依赖程度很高。从媒体公开报导的国机集团对二重的态度来看，国机并未放弃对二重业务转型升级的努力，但不排除采取债务重组等手段减轻企业负担。

另外，从*ST二重的具体情况看，也具备了一定的债务重组条件：

首先，公司资不抵债加上多笔贷款逾期，已达到《破产法》中规定的提起破产重整、和解或重整申请的两个条件。

第二，*ST二重债务负担过重，国机直接救助成本很高，且无助于根本解决二重的可持续经营问题，通过破产重整或债务重组减轻部分债务负担可能是更优选择。

第三，公司尝试收购中小股东股权并积极争取主动退市，可能意味着希望在后续债务重组过程中争取主动，并避免股价异常波动。

实际上从之前长航油运退市的经验看，退市后的债务重组对于减轻企业负担起到了良好效果，长航已于今年一季度扭亏为盈。因此从二重长远发展考虑，债务重组可能也是使其恢复活力、轻装上阵的前提。

*ST二重和二重集团的两期公募债券将分别于今年10月和2017年到期，虽然目前距离到期日还有较长时间，但如果公司开始推进债务重组进程，债券兑付问题可能会提前到来，建议投资者提前引起重视，密切关注事件进展。

*ST二重于2008年10月发行8亿元公司债CN088047=，期限七年，采取5＋2形式。2013年10月，债券赎回4.9亿元，剩下本金3.1亿元，利率6.80%，到期日为2015年10月15日。

*ST二重的控股股东中国第二重型机械集团在2013年成为另一家央企--中国机械工业集团的全资子公司。二重集团于2012年9月发行了10亿元五年期中票CN1282369=CFXS，票面利率5.65%，到期日2017年9月26日。

*ST二重日前公告，截止2015年4月29日，公司及控股子公司累计银行贷款等债务逾期金额为80.14亿元人民币，其中银行贷款本息逾期共计67.2亿元。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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