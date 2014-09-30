ST新材拟定向增发收购安迪苏营养集团 后者估值约120亿元

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透上海9月30日 - 中国蓝星化工新材料股份有限公司(600299.SS)周二公布其重组方案，将向大股东中国蓝星集团出售部分资产，并定向增发新股收购蓝星安迪苏营养集团，后者资产预估值为120.4亿元人民币，同时拟增发配套融资7亿元，以补充流动资金。
蓝星安迪苏集团是蓝星集团在2006年斥资4亿欧元全资收购原法国安迪苏集团后更名成立，2010年其曾启动香港IPO，后因当时股市疲弱及发行价相对较高，市场反响冷淡，其香港IPO计划被搁置。
公司公告显示，本次重组的置出资产预估值为16.69亿元，置入资产预估值为125.44亿元，扣除评估基准日后安迪苏集团100%普通股股权对应的5亿元人民币现金分红，置入资产预估作价为120.44亿元。
*ST新材预计增发数量共为26.29亿股A股，其中向蓝星集团增发约24.57亿股用于支付置入置出相抵后应付对价，向宁波泰沣股权投资合伙企业等两家机构发行约1.72亿股用于募集配套资金。
蓝星安迪苏集团去年实现净利10.63亿元，今年上半年净利为4.88亿元。若按2013年净利计算，本次安迪苏出售价格的市盈率为11.33倍。
本次重组的独立财务顾问是国泰君安证券和摩根士丹利(MS.N)在中国的合资券商摩根士丹利华鑫。
蓝星集团由中国化工集团与黑石集团(百仕通)(Blackstone)(BX.N)分别持有80%及20%股权.而蓝星安迪苏为全球三大蛋氨酸生产商之一,全球排名第二位，于法国、西班牙、美国和中国经营六个生产基地，其产品主要用于动物饲料添加剂。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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