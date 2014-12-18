ST超日债危机正式解除 18日投资者将获得本息全额兑付

路透上海12月18日 - 中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司(002506.SZ)周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。

刊登在深圳证券交易所的公告显示，将委托中国结算深圳分公司在12月18日16时前划拨款项。扣税后个人债券持有人实际每手面值1,000元派发本息合计1,093.12元 。兑付对象为截至2014年12月19日下午15:00时交易时间结束后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11超日债”债券持有人。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

此前，因连续亏损三年，按照深交所相关规定，11超日债CN112061=SZ于5月30日起终止上市。2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。

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(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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