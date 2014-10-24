ST超日破产重整获债权人会议通过--报载

路透上海10月24日 - 陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司(002506.SZ)，周四下午举行了破产重整的债权人会议，上海证券报周五报导，最终债权人们通过投票表达了对目前方案的认可，令*ST超日避免破产清算命运，而有传言称协鑫集团将向超日注入硅片资产问题未获确定。

“从现场来看，‘11超日债’债券持有人表决通过率最高，超过90%，而重整方案也对他们最有利。”报导引述现场人士表示，现场投票率相对较低是普通债权人组，通过率接近于69%。

超日10月初公布了破产重整方案，在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债CN112061=SZ的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。

根据计划，公司将首先引入19.6亿元的资金用于支付重整费用，包括以资本公积之股本溢价转增股本16.8亿股，该等股份由全体出资人无偿让渡并由投资人有条件受让，受让后江苏协鑫将成为超日太阳的控股股东。

超日太阳还将通过处置境内外资产和借款等方式筹集不低于5亿元，而初步测算的重整费用及债务资金仅为18亿元，多余的筹集资金将补充流动资金，公司将获得翻身机会。

报导称，作为协鑫集团副总裁兼财务管理部总经理，崔乃荣曾公开表示，在清理完*ST超日不良资产后，会将协鑫集团的硅片业务注入*ST超日，但这一说法昨天未得到认可，相关人士表示后续计划还未确定。可以确定的是，超日太阳能2015年、2016年实现的经审计归属于母公司所有者的净利润分别不低于6亿元和8亿元，否则协鑫集团将以现金作为利润补偿。（完）

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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