ST超日股票下周三起暂停上市 债券下周五起终止上市

路透北京5月23日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)公告称，因公司连续亏损三年，按照深交所相关规定，公司股票将于下周三(28日)起暂停上市，11超日债CN112061=SZ于下周五(30日)起终止上市。

超日债的承销商中信建投证券公告称，为切实增加债券持有人会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，决定继续顺延参会登记时间。

超日公司公告并称，已和部分客户商定以建成的电站作抵押，保障公司资金安全，加速应收账款的催收；出让已具备变现条件的海外电站，尽力恢复生产，争取恢复股票上市。

超日之前公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元人民币，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。

超日股票4月29日起停牌，过去一年的下跌幅度为46.64%。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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