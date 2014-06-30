ST中富公司债暂停上市 董事长称有信心完成债券本息偿付

路透上海6月30日 - 中国珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ)公告称，其公司债12中富01CN112087=SZ周一起将暂停上市；不过中国证券报引述该公司董事长陈志俊称，目前公司已度过最困难的时期，有信心完成明年到期的债券本息支付。

相比此前*ST超日(002506.SZ)公司债暂停上市后相继出现的利息支付违约，终止上市和破产重整，*ST中富面临的情况可能要相关乐观。

珠海中富公告显示，虽然2012，2013年公司连续两年亏损，今日起公司债正式暂停上市，但2014年财务状况已经有所好转，今年第一季度实现净利润约0.67亿元人民币，预计2014年上半年净利润为0.68-1亿元。

陈志俊表示，2013年下半年开始，公司采取多项措施优化经营效率，包括关闭经营效率低下的工厂和生产线，缩减人员编制，持续控制成本费用等。

从2014年4、5月经营情况来看，公司基本面情况呈现进一步好转趋势，尤其随着饮料消费旺季的到来，二季度营业利润有望转正。为弥补原有客户订单下降的局面，公司正积极开拓新客户，取得了良好效果，新拓展的客户包括恒大冰泉等。

对于将于2015年5月到期的公司债券本息偿还等问题，陈志俊表示，公司有信心完成债券的本息偿付。据其介绍，目前公司经营现金流正常，一季度末账面现金5.6亿元，二季度有望实现经常性利润扭亏。此外，当地银行对于公司持支持态度。公司也在积极盘点可变现资产，可变现土地较多，一季度已通过转让土地获得超过1亿元的资金流入。（完）

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(发稿 徐永；审校 张喜良)

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