上海复星医药或参与竞购德国非专利药商Stada--消息

路透法兰克福/香港3月9日 - 两名消息人士称，中国上海复星医药(600196.SS)计划竞购德国非专利药制造商Stada(STAGn.DE)，交易价值36亿欧元(38亿美元)，目前已有两家私募财团在竞争。

一名消息人士称，复星医药同时也在与CVC等收购基金初步商谈联合竞购，但可能决定首先单独迎战，考虑随后再拉入金融投资者。

复星医药称，目前无可披露信息。Stada未予置评。

Stada料在周五收到由私募基金Advent和Permira组成的财团、以及对手Bain和Cinven组成的财团的确认报价。消息人士称，最终报价最后期限在复活节前。(完)