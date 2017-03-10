上海复星医药或参与竞购德国非专利药商Stada--消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福/香港3月9日 - 两名消息人士称，中国上海复星医药(600196.SS)计划竞购德国非专利药制造商Stada(STAGn.DE)，交易价值36亿欧元(38亿美元)，目前已有两家私募财团在竞争。
一名消息人士称，复星医药同时也在与CVC等收购基金初步商谈联合竞购，但可能决定首先单独迎战，考虑随后再拉入金融投资者。
复星医药称，目前无可披露信息。Stada未予置评。
Stada料在周五收到由私募基金Advent和Permira组成的财团、以及对手Bain和Cinven组成的财团的确认报价。消息人士称，最终报价最后期限在复活节前。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。