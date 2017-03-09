企业并购：上海复星医药或参与竞购德国非专利药商Stada--消息

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透法兰克福/香港3月9日 - 两名消息人士称，中国上海复星医药计划竞购德国非专利药制造商Stada，交易价值36亿欧元(38亿美元)，目前已有两家私募财团在竞争。
一名消息人士称，复星医药同时也在与CVC等收购基金初步商谈联合竞购，但可能决定首先单独迎战，考虑随后再拉入金融投资者。
复星医药称，目前无可披露信息。Stada未予置评。
Stada料在周五收到由私募基金Advent和Permira组成的财团、以及对手Bain和Cinven组成的财团的确认报价。消息人士称，最终报价最后期限在复活节前。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。