渣打集团强烈否认纽约金融局指控

路透香港8月7日电---就隐匿与伊朗交易的指控,渣打集团(2888.HK)周二称,其强烈否认纽约州金融局所作的立场及实情的描述,并指该行已於五年前停止了所有新来的伊朗客户业务.

美国纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行(STAN.L)在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易.

渣打集团在联交所一份公告中称,於2010年1月,集团自发地接触所有美国有关部门,包括金融局,并通告已主动进行覆核其历史性美元交易及与美国制裁规定的合规.该覆核主要集中於2001-07年间与伊朗有关的交易,尤其该等交易与美国当局建立的U-turn架构合规.

"整个时间段内,渣打集团与美国各有关当局分享的分析材料显示本集团在相关时段内履行合规职责并最大程度上实际遵守了美国的制裁规定和关於U-turn支付的法规."公告并称,"涉及伊朗的交易中符合Uturn规定的远在此99.9%之上.未符合U-turn规定的交易总量低於1400万美元."

渣打并称,已於五年前停止了所有新来的伊朗客户业务.集团有意再同金融局商讨并对其观点提出异议.

渣打股价在伦敦市场最後15分钟交易中挫跌8%,当时报出了有关美方调查的报导.该行股价最终收低6.2%,报14.70美元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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