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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:19 BJT

伦敦奥运开幕式赢得英国戏剧大奖

电影导演丹尼博伊尔因执导2012年伦敦奥运会开幕式，於周日晚赢得标准晚报戏剧奖。这一开幕式在英国受到高度赞誉，但令很多海外观众一头雾水。《标准晚报》主编、同时是这一年度奖项的评审之一的桑德斯表示：该开幕式成为“燃起全国希望的助燃剂”。路透

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