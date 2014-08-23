新三板迎来第1000家挂牌公司 未来将推出优先股和债权融资

路透北京8月22日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）周五迎来第1,000家挂牌公司。“新三板”发言人隋强表示，将继续进行融资工具和交易制度创新，下一步将推出优先股和债权融资，在条件具备的时候推出竞价交易制度，并加大对中小微企业服务方式的创新。

“尽管今天的体量增长很快，但我个人认为，这个市场仍然属于初创发展期，无论从市场功能还是从制度建设，还有一段路要走。”他说。

隋强指出，“新三板”将着力为企业利用各种融资工具发展创造条件，但企业进入“新三板”仅仅是第一步，对挂牌企业而言，了解和熟悉“新三板”市场，按照挂牌企业的规范运作，利用好资本市场工具还需要多做功课。

北京吉芬时装设计股份公司成为“新三板”第1,000家挂牌企业，公司董事长谢峰介绍，作为国内最大的时装设计企业，选择在行业整体竞争激烈的当下进驻新三板，首先是看好国家宏观层面改革力度加大，其次是看好未来国内消费升级的前景。

全国中小企业股份转让系统周四表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。“新三板”初步确定于下周一(25日)实施做市转让方式。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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