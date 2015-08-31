8月渣打中小企业信心指数仍在低位 料有更激进政策推出--渣打

路透上海8月31日 - 渣打银行(STAN.L)周一发布报告称，8月渣打中小企业信心指数（SMEI）仍停留在低位，反映三季度中小企业或持续面临不利因素；预计未来几个月政府将采取更加激进的政策措施以稳定经济增长、巩固复苏基础。

报告预计2015年底前中国央行将再度下调存款准备金率共计1个百分点，下调基准利率0.25个百分点。随着政策放松措施的效果逐步传导至实体经济，这亦将支撑中小企业经营。

渣打最新公布的8月中小企业信心指数仍停留在57.4的低位，较7月数据基本持平且仍低于二季度月均58.5， 这一结果与二季度经济复苏势头在三季度遭遇挫折这一宏观经济背景相符， 三季度工业增加值和投资增长双双减速，且7月初PPI（工业品出厂价格指数）通缩出现加剧。

报告指出，8月中小企业经营现状指数和新订单指数小幅改善但仍处于低位，暗示国内外需求仍不景气且二季度需求温和复苏并不稳固， 暗示经历疲软的三季度后，未来企业经营或略有好转。

受访中小企业反馈显示，需求疲软趋于持续抑制实体经济活动。原材料库存指数以及企业盈利指数继续下降，表明中小企扩张意愿减弱，这一结果不利于企业生产前景，去库存过程仍未结束，而不断攀升的人力成本和仍相对较高的融资成本或将持续削弱企业盈利能力。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。

以下为渣打最新中小企业信心指数报告全文：

8月中小企业经营现状指数由7月55.0略升至55.2。

新订单指数由7月58.6小幅改善至59.4，仍低于二季度平均水平62.4，同时新出口订单停滞在54的低位，暗示国内外需求仍不景气且二季度需求温和复苏并不稳固。受访中小企业反馈显示，需求疲软趋于持续抑制实体经济活动。

企业生产指数由7月的近五个月历史低位上升2.2个百分点至57.9，尽管如此，原材料库存指数由7月51.9放缓至51.1，表明中小企扩张意愿减弱，这一结果不利于企业生产前景。

去库存过程仍未结束。产成品库存指数由7月52.2降至45.9，表明企业库存水平再度开始下降，尽管企业开始补库存前仍需一段时间。

劳动力市场显露转弱迹象。就业指数由7月54.8降至近六个月历史新低，反映企业用工增长出现减速。受此影响，薪资指数由7月56.8攀升至59.3，表明中小企业人力成本仍在上升。企业用工前景指数亦由7月58.8下滑至57.2。

企业盈利指数由7月59.0降至57.2。尽管产成品价格指数由7月49.8回升至50以上，需求疲弱仍抑制产成品价格升势，且不断攀升的人力成本和仍相对较高的融资成本或将持续削弱企业盈利能力。

8月中小企业信用指数由7月56.6放缓至56.1。这一数字亦低于二季度平均水平，表明企业信用状况改善步伐较此前几月有所放缓。

银行对中小企业放贷意愿指数由7月57.4降至55.3，反映银行愈发惜贷及企业信贷需求低迷。现金盈余指数亦由7月56.2降至53.9，表明受访中小企业融资环境趋于收紧。

银行融资成本指数经历7月小幅爬升后，8月指数回落至46.7，表明8月银行贷款成本持续降低。非银行融资成本指数与7月持平，仍位于50以下，暗示融资成本持续逐步下滑。

我们认为8月26日央行降息降准旨在提振市场信心，表明近期A股震荡背景下政府有能力稳定经济增长。我们认为政府仍然重视年度GDP增长目标能否实现，并预计政府在必要时将出台更多放松政策以避免经济增长大幅落在于7%以下，具体措施或包括年底前降准共1个百分点，降息0.25个百分点。随着政策放松措施逐步传导至实体经济，这亦将支撑中小企业的经营活动。

未来三个月前景

8月未来三个月前景指数由7月60.4略微改善至60.8，但仍低于二季度平均值61.7。这一结果预示来季中小企业前景或将温和改善。8月产量和投资前景指数小幅上升，但融资前景正趋暗淡，表明受访中小企业信贷需求和扩张意愿仍然不强。

从所在地去看，北方中小企业表现落后，部分受近期天津港仓库爆炸事件和北京暂停运部分高污染企业以便在9月初纪念抗战胜利70周年阅兵期间缓解大气污染等因素的影响。南方中小企业表现突出，东部企业经营状况亦有所改善。

按行业看，销量上升、产量增加和盈利状况改善促使信息技术产业中小企业的表现持续领先其他行业。8月制造业中小企业表现趋于改善，但租赁和商业服务业、批发零售贸易行业中小企业表现略有放缓。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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