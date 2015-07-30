渣打中小企业信心指数三季度开局疲软 未来宽松预期不变--渣打

路透北京7月30日 - 渣打银行(STAN.L)周四发布报告称，渣打中小企业信心指数（SMEI）在经历二季度连续三个月下滑之后，7月数据与6月持平在57.3，表明三季度开局中小企业表现依旧疲软，预计未来几个月决策部门将维持宽松政策立场不变。

报告指出，目前中小企业经营现状仍趋疲弱，需求低迷和库存上升持续抑制中小企业实际经营步伐的加速。2014年底以来宏观经济政策放松推动下，近期经济增长势头的改善尚未充分传导至中小企业。预计2015年底前，政府将再度下调存款准备金率共计1个百分点，并出台更多定向政策支撑实体经济健康发展。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。

以下为渣打最新中小企业信心指数报告要点摘录：

7月中小企业信心指数三个分项指数中，两项指数出现下滑。其中，经营状况指数由6月的55.8持续第三个月下滑降至55.0，而经营预期指数由60.8降至60.4，暗示中小企业经营现状及前景的改善步伐均有所放缓。仅信用指数由6月的55.2升至56.6，表明企业信贷环境仍持续改善。新订单增长疲软和产成品库存上升致使中小企业增长动能指数（即新订单减去库存值）由6月的11.6大幅下滑至6.4。

目前中小企业经营现状仍趋疲弱，需求低迷和库存上升持续抑制中小企业实际经营步伐的加速。2014年底以来宏观经济政策放松推动下，近期经济增长势头的改善尚未充分传导至中小企业。我们预计未来几个月决策部门将维持宽松政策立场不变；预计2015年底前，政府将再度下调存款准备金率共计1个百分点，并出台更多定向政策支撑实体经济健康发展。

7月中小企业经营现状指数连续第三个月出现下滑，由6月的55.8降至55.0。新订单指数由59.7降至58.6，反映投资减速背景下经济增长势头仍然疲弱，导致市场需求仍显疲软。国内需求低迷趋于持续抑制企业生产能力。不过好消息是劳动力市场状况并未恶化。7月企业用工指数由6月的54.1升至54.8，表明就业市场持续扩张。然而，用工预期指数由6月59.4略小幅放缓至58.8，薪资指数由59.3降至56.8，表明中小企业劳动力成本仍在攀升。

7月信用指数在经历连续三个月下滑后，小幅改善至56.5。这一结果表明随着货币政策放松对实体经济的推动效果逐步显现，中小企业信贷状况改善步伐较此前几月开始加快。7月银行对中小企业放贷意愿指数由6月的56.1升至57.4，表明企业信贷环境仍显宽松。现金盈余指数亦由6月的53.7反弹至56.2，显示中小企业现金流状况持续改善。然而，银行融资成本指数升至51.0，近一年以来首次超过中位线50，反映7月银行融资成本开始温和回升。

随着货币政策放松效果逐步显露，我们认为整体信贷环境对受访中小企业仍然较为适宜。由于决策部门在经济显露疲软加剧迹象时，或将加大力度支撑经济增长，因此我们预计近期货币政策放松充分传导至实体经济所产生的效果，下半年或将体现得更加明显。

7月份未来三个月前景指数持续第四个月出现下滑，由二季度平均61.7降至60.4。这一结果预计三季度中小企业经营活动的扩张速度或将放缓（尽管指数高于50表明经营前景仍趋向于改善）。新订单和投资前景指数较6月数据双双下滑。受此影响，企业盈利前景指数下降2.1个百分点，支撑我们的谨慎判断。

从所在地区看，仅中西部中小企业表现突出，经营业绩较6月出现改善，产量和销量提升是主要驱动因素。生产和投资活动减速导致其他地区中小企业经营业绩较前几个月趋于转弱。按行业看，销量上升、产量增加和盈利状况改善促使7月信息技术产业的经营表现领先其他行业，而需求低迷和产成品价格下降导致制造业中小企业经营表现落后于其他行业。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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