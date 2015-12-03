渣打关闭美国及欧洲的人民币应用策略部门--消息

路透香港12月3日 - 据一名直接了解情况的消息人士表示，业务聚焦亚洲的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)已关闭其在美国及欧洲的人民币应用策略部门（RMB Solutions），作为该行大型重组的一部分，逼使其对业内增长迅速的业务开刀。

目前尚未获得渣打方面作出评论。

国际货币基金会（IMF）稍早同意将人民币纳入SDR基准货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑。

渣打的人民币应用策略部门于2013年初成立，以协助包括中央银行、主权基金及大型跨国公司等投资者创造策略助他们自中国开放中的资本市场中寻求获利机会。

该行并于2013年委任淩嘉敏为渣打银行环球人民币应用策略主管，驻守在香港以外。Caroline Owen及Alexandra Gropp则分别出任美洲及欧洲地区的负责人。

上月初，渣打宣布更新策略目标，并计划至2018年计划削减总员工人数约15,000人，以及通过供股集资约51亿美元以增强资产负债表及加快策略执行。 （完）