渣打1989年来首亏 绩效责任检视或导致奖金回收

路透伦敦2月23日 - 在巨额重组成本及疲弱大宗商品价格拖累下，2015年渣打银行(STAN.L)出现1989年以来年度业绩首次亏损。该行有可能回收对多达150位高级职员的奖金。

计入裁员成本和不良贷款减损后，该行2015年整体税前亏损15亿美元。基本获利暴跌84%至8亿美元，不及汤森路透所调查分析师的平均预估规模8.99亿美元。

首席行政总裁温拓思(Bill Winters)称，该行已启动多项绩效责任检视活动，经发现对于该行坏账规模飙升问题难逃其咎的一些高管，已发放奖金将予以收回。

“执行董事已经为渣打业绩不佳付出了代价，”温拓思在周二的电话会议上表示，他指的是今年不对执行董事发放花红的决定，而且2013年绩效挂钩奖励计划作废清零。

温拓思表示，就个人是否违反合规或风险相关规定从而令渣打绩效不佳的检讨，可能导致该行进一步将过去发放的奖金回收。

渣打一名发言人拒绝对可能被回收奖金的人员身份置评，但表示这项检讨涵盖约150名现任或前员工。

渣打意外录得年度亏损，显示温拓思所面对的任务的难度--他试图重振渣打营收成长，并补救受前任CEO冼伯德扩张导向政策留下的不良贷款所拖累的资产负债表。

渣打股价在伦敦盘中一度重挫达12%，之后缩减跌幅，终场收跌6.73%。

Bernstein Research分析师表示，渣打将能够撑过这场风暴，并持续保有相对良好的基本业务模式。“还不到穷途末路，渣打银行在新兴市场仍拥有顶级的业务，”分析师写到。

渣打证实将不会对2015年派息，但渣打集团主席庄贝思(John Peace)表示，董事会倾向对2016财年派息。(完)