渣打银行称副首席行政总裁Rees将于4月底下台 职位撤销

路透1月7日 - 英国渣打银行(STAN.L) (2888.HK)表示，副首席行政总裁Mike Rees将于4月30日被免去职务，并在年底前离开。这是该行最新离职的一名资深人士。

一名发言人周四表示，不会有人接替Mike Rees，因为他的职位将被撤销。

渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)自6月上任以来在全球范围内裁撤岗位和关闭旗下部门，以期让渣打重新焕发生机。在Rees主管的重要部门中，更多的事项直接向温拓思报告。

Rees在渣打工作了26年，是该行前一届管理层保留下来的最资深的一位，也是薪资最高的高管之一。

2014年，尽管渣打的获利与股价下滑，他的总薪资仍达700万美元。当年渣打银行的业绩不佳导致投资者不满，最终迫使前首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)黯然离去。(完)