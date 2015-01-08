独家：渣打银行将关闭全球股票市场业务 裁员约200人--消息

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透香港1月8日 - 直接了解情况的消息人士周四告诉路透，渣打银行(STAN.L)将关闭现货股票及股票承销业务。该行自2010年重新涉足这一业务领域以来，一直难以盈利。
消息人士称，渣打将关闭遍布全球的股票经纪、股票研究和股票上市业务，这会导致裁员逾200人。
渣打去年表示，计划削减逾4亿美元成本，以期逆转利率增长下滑的情况。利润增长下滑已经令渣打首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)面临压力。
渣打发言人拒绝发表评论。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 郑茵/龚芳)
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