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国际财经 | 2015年 1月 8日 星期四 11:14 BJT

独家：渣打银行将关闭全球股票市场业务 裁员约200人--消息

路透香港1月8日 - 直接了解情况的消息人士周四告诉路透，渣打银行(STAN.L)将关闭现货股票及股票承销业务。该行自2010年重新涉足这一业务领域以来，一直难以盈利。

消息人士称，渣打将关闭遍布全球的股票经纪、股票研究和股票上市业务，这会导致裁员逾200人。

渣打去年表示，计划削减逾4亿美元成本，以期逆转利率增长下滑的情况。利润增长下滑已经令渣打首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)面临压力。

渣打发言人拒绝发表评论。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 郑茵/龚芳)

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