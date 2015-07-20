渣打管理架构调整 行政总裁Winters掌大权

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透香港7月20日 - 渣打集团(STAN.L)行政总裁Bill Winters将在最大业务部门承担更多直接责任，他希望这家专注于新兴市场的银行重新焕发生机。
渣打周日表示，新管理架构将于10月1日生效，届时主要业务部门主管将直接向Winters汇报，而不是他的副手Mike Rees。
在新架构之下，Winters将接管渣打投资银行、商业和私人银行、以及零售银行部门。这三大部门之前向Rees汇报。
Rees是前任行政总裁冼伯德的副手，负责拓展投行业务部门，是渣打之前管理层留任者中职位最高的。
渣打表示，Rees将与Winters一道制定银行策略。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。