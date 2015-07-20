渣打管理架构调整 行政总裁Winters掌大权

路透香港7月20日 - 渣打集团(STAN.L)行政总裁Bill Winters将在最大业务部门承担更多直接责任，他希望这家专注于新兴市场的银行重新焕发生机。

渣打周日表示，新管理架构将于10月1日生效，届时主要业务部门主管将直接向Winters汇报，而不是他的副手Mike Rees。

在新架构之下，Winters将接管渣打投资银行、商业和私人银行、以及零售银行部门。这三大部门之前向Rees汇报。

Rees是前任行政总裁冼伯德的副手，负责拓展投行业务部门，是渣打之前管理层留任者中职位最高的。

渣打表示，Rees将与Winters一道制定银行策略。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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