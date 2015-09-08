7月渣打人民币环球指数升2.3% 因跨境人民币支付劲增

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月8日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数7月环比升2.3%，为3月以来首次回升，因跨境人民币支付劲增；考虑到8月中国股市继续大跌，以及8月11日出人意料的汇改，中国经济增长和货币前景已进一步恶化，预计8月指数或面临调整。
渣打指出，中国大胆的改革举措是令人鼓舞的，但是根据其所追踪的8月初步数据，指数将可能面临更多的短期挫折。当然汇改是响应国际货币基金组织（IMF）关于更加市场化汇率制度的呼吁，增加了人民币年底前被纳入特别提款权(SDR)货币篮子的机率。
报告称，人民币贬值通常不利于离岸人民币存款的增加。除了人民币存款在未来几个月可能收缩，点心债券发行总量、存款证和台湾债券从7月的310亿人民币和6月的460亿下降为8月的270亿，延续了今年3月以来的下降趋势。
“人民币最终被纳入SDR将实质性推动离岸人民币的使用，汇改虽然带来短期阵痛，但是非常值得。”渣打指出，“中国将允许更多的跨境人民币流动，以促进离岸人民币汇价和在岸价价差收窄，这也是IMF报告中所定义的纳入SDR的前提条件之一。”
渣打还修正了2015年后期和2016年全年美元兑人民币汇率的预期。渣打预测未来几个月贸易加权的人民币不会升值，而在岸美元兑人民币汇率在2016年年底之前将可能保持在今年8月份早期的水平之上，8月汇改之前预测汇率为6.15，汇改之后调整为6.35。
渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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