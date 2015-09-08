7月渣打人民币环球指数升2.3% 因跨境人民币支付劲增

路透上海9月8日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数7月环比升2.3%，为3月以来首次回升，因跨境人民币支付劲增；考虑到8月中国股市继续大跌，以及8月11日出人意料的汇改，中国经济增长和货币前景已进一步恶化，预计8月指数或面临调整。

渣打指出，中国大胆的改革举措是令人鼓舞的，但是根据其所追踪的8月初步数据，指数将可能面临更多的短期挫折。当然汇改是响应国际货币基金组织（IMF）关于更加市场化汇率制度的呼吁，增加了人民币年底前被纳入特别提款权(SDR)货币篮子的机率。

报告称，人民币贬值通常不利于离岸人民币存款的增加。除了人民币存款在未来几个月可能收缩，点心债券发行总量、存款证和台湾债券从7月的310亿人民币和6月的460亿下降为8月的270亿，延续了今年3月以来的下降趋势。

“人民币最终被纳入SDR将实质性推动离岸人民币的使用，汇改虽然带来短期阵痛，但是非常值得。”渣打指出，“中国将允许更多的跨境人民币流动，以促进离岸人民币汇价和在岸价价差收窄，这也是IMF报告中所定义的纳入SDR的前提条件之一。”

渣打还修正了2015年后期和2016年全年美元兑人民币汇率的预期。渣打预测未来几个月贸易加权的人民币不会升值，而在岸美元兑人民币汇率在2016年年底之前将可能保持在今年8月份早期的水平之上，8月汇改之前预测汇率为6.15，汇改之后调整为6.35。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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