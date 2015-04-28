渣打称正在研究总部地点相关问题

路透伦敦4月28日 - 以亚洲业务为重心的渣打银行(STAN.L)指出，公司总部地点一事持续进行检讨，而英国对银行课税大幅提高，促使渣打密切关注情况。

“目前这是我们正在密切注意、研究及考虑的事，但以当下而言，我们立场没有改变，”渣打财务总监Andy Halford指出。

“显然这次(银行税)数字的上升相当显着，”Halford周二向记者表示。

一些股东曾向路透表示，希望渣打跟进主要对手汇丰控股(HSBA.L)的作法，正式检视总部地点。

Halford估计，渣打今年将根据银行税支付约5.4亿美元，相当于预估税前获利的11%，高于2014年的3.66亿美元。

“股东的一般反应是，我们乐于见到经营团队考虑此事，并预期在充分了解后会作出对业务最好的结论，”Halford称。

他表示，除了银行税，还有许多因素要考虑，包括人才水平及充裕性、其他负税议题、监管议题、伦敦作为金融中心及“中立性”总部地点的优势。

行业消息人士曾表示，渣打的多数业务以新加坡为中心，若渣打选择迁移总部，新加坡将是最有可能的去处。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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