渣打开始回击协助伊朗洗钱指控

* 美国财政部发出解释信

* 英国央行总裁金恩称美国监管机构应当协调行动

* 渣打股价伦敦市场收高7.1%

路透华盛顿/伦敦8月8日电---他是个勇敢无畏的地方监管人,还是联邦官僚制度松懈的曝光者?

这是纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行(STAN.L)协助伊朗进行2,500亿美元洗钱交易的轰动性事件後,引起的一个关键问题.

渣打银行周三得到英国央行总裁金恩的帮助.金恩称Lawsky一意孤行,并没有与联邦监管者协调好步调."一名监管人,在没有其他监管人一起,而且调查仍在进行的情况下,就站出来公开发言."金恩在伦敦一场新闻发布会上表示.

与此同时,美国财政部应英国当局要求写了解释信,表示严肃对待违背制裁规定的行为.

在纽约州金融服务部主管Lawsky周一威胁要吊销渣打在该州的银行牌照後,该银行的市值在24小时内缩水逾四分之一.银行牌照对美元交易至关重要.Lawsky称渣打是破坏美国对伊朗制裁的"恶棍机构".

渣打的股价周三弹升7.1%,在伦敦市场收报13.15英镑,周二曾触及三年低位10.92.自监管者发出威胁以来,该银行的股价仍累计下跌18%,渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)称这个威胁"夸张"而且"完全出人意料".

冼伯德等一些渣打高层结束暑假返回公司,开始制定防御策略.迄今为止,这些高层已对Lawsky的数据和他对法律的解读提出了反对,但他们未给出进一步的细节.渣打称,根据美国关於制裁的规定,该银行与伊朗相关的交易中仅有很小的一部分有问题,还不到1,400万美元.

消息人士告诉路透说,Lawsky提出指控的时机及其措辞的尖锐让联邦银行业监管当局感到意外.联邦银行业监管当局已对渣打银行与伊朗的相关交易进行了为期两年多的调查.

Lawsky拒绝说明为什麽其所在机构会先于美国联邦当局单独行动後者仍在调查渣打的问题.

在华盛顿,财政部外国资产控制办公室主任Adam Szubin对英国当局表示,他所部门正在调查渣打"与伊朗相关的可能违规行为以及更大范围的可能违反制裁规定的行为."

路透获得的这封日期为周三的信件是应英国关於澄清美国制裁法的要求.

伦敦方面,金恩把本案的处理和其他美国针对英国银行的行为进行了令人不快的对比,例如对巴克莱(BARC.L)利率操纵的调查.

他表示,对於巴克莱的案件,所有英国和美国的监管机构在调查完成之後合作制定报告.

金恩称,"我认为所有的英国当局都希望,各个正在调查某个案件的监管机构都能努力协作,在调查完成以前最好不要作出太多公开声明."

冼伯德在危机出现後的首次公开声明中没有就自控提供重大的新信息,过去两年中该行一直在与监管当局作检视.

"(我们)从根本上反对整个说法,并认为他们没有理由采取这一行动,"他向记者表示,并称取消渣打纽约州营业执照的威胁"完全不合理".

**咒骂美国佬**

Lawsky周一引述与一名匿名渣打执行总监在2006进行的对话内容,显示该行对美国银行业法规的"明显蔑视".

监管方公布的文件中引述了这些言论:"你们这些美国佬.你算老几呀,就告诉我们和世界其他人,不要跟伊朗做生意?"

当问及银行对这些言论的看法时,冼伯德称:"我认为这并不真实."他为这家他管理了六年的银行的道德进行辩护,说:"我不认为渣打文化有任何问题."

冼伯德称这些指控"极具破坏力",他将解决那些"明显错误的误会".但他也表示:"不存在为绕开制裁而进行的系统性尝试."

英国央行总裁金恩表示并不认同一些人的观点,即称纽约的动作是美国为削弱伦敦金融中心地位所做的一系列具体行动之一.此前动作包括对巴克莱进行调查,及美国参议院小组报告曾批评汇控(HSBA.L)进行可疑交易.(完)

--编译 程琳/兰秀娟/王翔琼/梁睿雪;审校 吴云凌

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