渣打银行计划在零售银行部门裁员4000人--备忘录

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透香港1月8日 - 路透周四看到的内部备忘录显示，渣打银行将在全球零售银行部门裁员磕大约4,000人，以促进削减成本目标的实现。首席行政总裁冼伯德期望通过削减成本重现该行往日的辉煌。
该备忘录称，其中2,000人已经裁减或者宣布过，另外2,000人等待裁减。
文件还证实周四路透的报导，即该行将退出全球股市业务，因其为非核心业务且业绩不佳。
2015年，零售银行业务减支计划将节省约2亿美元成本，占到总减支规模的一半。冼伯德称这些减支将帮助该行扭亏为盈。
文件还称，退出股市业务将在明年节省1亿美元支出。(完)
(编译 张荻/朱晓军；审校 张涛/戴素萍)
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