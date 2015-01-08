渣打银行计划在零售银行部门裁员4000人--备忘录

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易

路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。