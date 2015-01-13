渣打银行或需筹资以提列44亿美元备抵商品贷款损失

路透伦敦1月12日 - 分析师周一表示，侧重亚洲业务的渣打银行(STAN.L)可能需额外提列44亿美元准备金，以备抵大宗商品贷款损失，或将迫使该行向投资人筹集数十亿美元资金。

瑞士信贷分析师表示，这些亏损可能导致渣打不得不筹资69亿美元，以期在年底前将核心资本率拉高至11%。

“我们认为需要提列的准备金可能会高到须采取更多资本措施，比如增发股票筹资，及/或减少发放股息，”分析师Carla Antunes-Silva在报告中指出。

渣打银行股价周一收低2.5%至9.23英镑，在欧洲主要银行股中表现很差。

渣打第三季坏帐激增，引发外界担忧在石油及商品价格挫跌后，该行可能因商品贷款而蒙受巨大损失。

瑞士信贷在情况不利的假设前提下，估计渣打需要44亿美元来维持资本比率，即假定或有26亿美元商品贷款税前准备折损，且贷款的风险比重上扬。

瑞士信贷表示，该行可能在3月4日发布年报时，宣布供股或削减股息。

渣打银行则拒绝予以置评。

摩根大通及Jefferies分析师周一均调降该股的目标价，指称该行信贷质量可能恶化。

渣打银行去年三度发布盈利预警，全年股价崩跌29%。(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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