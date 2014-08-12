独家：渣打将彻查数据以寻找洗钱迹象 结果或影响当局惩罚

路透8月11日 - 两位知情消息人士透露，渣打(STAN.L)将很快开始彻查一系列数据，以寻找可能存在洗钱或其他刑事问题的迹象，因对反洗钱合规计划非常关键的软件存在故障。

这次审查的结果可能影响监管机构因反洗钱失察行为对该行实施的惩罚。

其中一位消息人士说，由于渣打每月结算约200万笔美元交易，详查数据的过程将是一个“庞大的工作”，可能需要数月时间。两位消息人士均要求匿名，因未获授权公开谈论此事。

路透此前报导，纽约州金融局(DFS)指定的调查人员在2012年发现渣打反洗钱网存在漏洞。当时，金融局和联邦机构对渣打分别采取行动，因其隐瞒与伊朗相关交易违反美国制裁规定，对其累计罚款6.67亿美元。

渣打上周公布财报时披露，最近这个问题导致渣打再次成为DFS调查对象。另一消息人士称，预计调查在2015年初结束，该行料会遭到1亿美元以上罚款，而且调查结束后可能继续被监控。

渣打一发言人拒绝评论。DFS也拒绝置评。

一了解情况的消息人士称，渣打的审查结果可能影响DFS惩罚的严厉程度；流经该行的脏款越多，罚款金额可能越高。

消息人士表示，在外部顾问的帮助下，该行对这次检查作了大量准备，并配合DFS，以确保计划获批。

据另一消息人士称，渣打在2000年代末安装了问题交易监控软件系统。该系统应该标记可疑交易，然后银行合规工作人员可以检查，是否有需要向当局报告的犯罪活动迹象。但告诉系统哪些活动应作标记以待人工审查的“检测情景”设置得不好。(完)

(编译 李爽/王丽鑫； 审校 孙茉莉/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。