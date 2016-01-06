渣打是人行暂停部分外汇业务的三家银行之一--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月6日 - 两名直接了解情况的消息人士周三告诉路透，渣打银行(STAN.L)是上周中国央行禁止在3月底之前从事某些外汇业务的三家银行之一。
路透12月30日报导，中国央行暂停德意志银行(DBKGn.DE)和其他两家银行的部分外汇业务，以遏制人民币走软情况下的资本外流。
发给这些银行的书面通知均没有说明暂停业务的原因，但上篇报导中的消息人士提到，这些成为目标的银行可能是由于其跨境外汇业务规模较大。
其中一位知悉渣打银行情况的消息人士称，该行已请求中国央行缩短暂停业务的时间。渣打银行目前正在进行全球业务重组。
渣打银行发言人拒绝置评。上周路透联系德意志银行时，德银亦拒绝置评。
中国央行没有回应置评请求。
三位消息人士此前透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。(完)
(编译 李春喜/白云/孙茉莉; 审校 龚芳/屈桂娟)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。