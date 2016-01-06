渣打是人行暂停部分外汇业务的三家银行之一--消息

路透上海1月6日 - 两名直接了解情况的消息人士周三告诉路透，渣打银行(STAN.L)是上周中国央行禁止在3月底之前从事某些外汇业务的三家银行之一。

路透12月30日报导，中国央行暂停德意志银行(DBKGn.DE)和其他两家银行的部分外汇业务，以遏制人民币走软情况下的资本外流。

发给这些银行的书面通知均没有说明暂停业务的原因，但上篇报导中的消息人士提到，这些成为目标的银行可能是由于其跨境外汇业务规模较大。

其中一位知悉渣打银行情况的消息人士称，该行已请求中国央行缩短暂停业务的时间。渣打银行目前正在进行全球业务重组。

渣打银行发言人拒绝置评。上周路透联系德意志银行时，德银亦拒绝置评。

中国央行没有回应置评请求。

三位消息人士此前透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。(完)