渣打或再遭美国当局开罚 因管控高风险交易失当

路透8月6日 - 据知情人士称，英国渣打银行(STAN.L)重新成为纽约金融监管当局的关注目标，因其被控未能标识出高风险交易以便进一步审查。

该人士称，渣打正与纽约金融局就可能的处罚进行磋商。该人士拒绝具名，因未获授权公开表态。

该人士还称，罚金可能介于1-3.4亿美元之间。后者正是两年前渣打向监管当局支付的数额。

渣打发言人Julie Gibson拒绝评论。该银行计划于周三公布财报。

消息人士表示，渣打的电脑本应将相关交易标识出来以便进一步审查，因为人们担心被制裁者会在进入美国金融系统前，通过不受制裁的高风险国家或实体来重新开展交易。

目前尚不清楚当前调查涉及的具体交易内容。(完)

(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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