渣打银行因合规缺陷又遭罚款--消息

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透纽约8月18日 - 一位了解情况的消息人士周一表示，渣打银行(STAN.L)接近与纽约州金融局达成和解，并支付2-3亿美元罚金。后者指称渣打没有对高风险的交易进行核查，而该行两年前已经同意对这一做法进行改革。
消息人士称，和解声明本周可能公布，最快可能在周二。由于未被准许谈论双方的磋商内容，该消息人士要求匿名。
这将是渣打银行在两年内向纽约州金融局支付的第二笔罚金。2012年8月，渣打同意支付3.4亿美元罚金，以了结对该行剔除伊朗相关交易识别信息的指控。该做法将使美国银行业无法发现这些交易。
一位消息人士此前曾告诉路透，这次的问题是由合规监察人员发现的。引入合规监察人员是2012年与当局达成和解的条件之一。目前还不清楚这次调查发现哪些交易存在问题。
渣打银行的发言人拒绝置评。纽约州金融局的发言人尚未对置评要求马上做出回复。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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