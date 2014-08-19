渣打银行因合规缺陷又遭罚款--消息

路透纽约8月18日 - 一位了解情况的消息人士周一表示，渣打银行(STAN.L)接近与纽约州金融局达成和解，并支付2-3亿美元罚金。后者指称渣打没有对高风险的交易进行核查，而该行两年前已经同意对这一做法进行改革。

消息人士称，和解声明本周可能公布，最快可能在周二。由于未被准许谈论双方的磋商内容，该消息人士要求匿名。

这将是渣打银行在两年内向纽约州金融局支付的第二笔罚金。2012年8月，渣打同意支付3.4亿美元罚金，以了结对该行剔除伊朗相关交易识别信息的指控。该做法将使美国银行业无法发现这些交易。

一位消息人士此前曾告诉路透，这次的问题是由合规监察人员发现的。引入合规监察人员是2012年与当局达成和解的条件之一。目前还不清楚这次调查发现哪些交易存在问题。

渣打银行的发言人拒绝置评。纽约州金融局的发言人尚未对置评要求马上做出回复。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。