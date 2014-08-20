渣打将付3亿美元罚金 并暂停或退出部分业务--监管机构

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月19日 - 英国银行业巨头渣打银行(STAN.L)将支付3亿美元罚金，并暂停或退出部分业务；之前该行未能按照与纽约州金融服务局达成的洗钱诉讼和解计划要求解决相关问题。
根据纽约州金融服务局负责人Benjamin Lawsky周二宣布的最新和解方案，渣打同意暂停香港分行面向高风险客户的美元清算业务，并退出阿联酋的高风险客户关系业务。
该行还同意，开设新的美元清算账户要事先获得Lawsky办公室的批准，2012年和解计划中指定的监督人再留任两年。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。