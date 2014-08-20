渣打将付3亿美元罚金 并暂停或退出部分业务--监管机构

路透纽约8月19日 - 英国银行业巨头渣打银行(STAN.L)将支付3亿美元罚金，并暂停或退出部分业务；之前该行未能按照与纽约州金融服务局达成的洗钱诉讼和解计划要求解决相关问题。

根据纽约州金融服务局负责人Benjamin Lawsky周二宣布的最新和解方案，渣打同意暂停香港分行面向高风险客户的美元清算业务，并退出阿联酋的高风险客户关系业务。

该行还同意，开设新的美元清算账户要事先获得Lawsky办公室的批准，2012年和解计划中指定的监督人再留任两年。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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