焦点：渣打遭3亿美元罚金 董事会面临高层换血压力

路透纽约/伦敦8月20日 - 渣打银行(STAN.L)因反洗钱控制缺失而被处以3亿美元的罚金，已让该行董事会面临压力，此前一连串违规事件及获利下滑已引发要求高层换血的呼声。

在韩国市场出现钜额亏损、投资银行放缓，以及监管趋严造成冲击后，渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)已遭受各方指责。渣打银行在6月时警告，2014年获利将连续第二年下滑。

一些投资人质疑冼伯德和董事长庄贝思(John Peace)的前途，促使该行驳斥7月时有关加快这两位高层接班计划的报导。

纽约州金融服务局负责人Benjamin Lawsky周二宣布该最新民事和解案，而两年前渣打银行为和解类似的指控，同意支付美国各个监管机关6.67亿美元，其中包括支付Lawsky所属机关3.4亿美元。

Jefferies分析师Joe Dickerson表示，“更大的问题是导致管理层分散心力，而这是无益的发展。”

根据冼伯德所签署的同意令，在2012年安插的监督人员发现渣打监督系统中的缺失。该缺失造成“大量潜在的高风险交易”未能检测出。

“如果一家银行未能遵守承诺，应该要承担后果，”Lawsky在声明中表示。

该最新和解案要求渣打的纽约分行暂停处理香港部门高风险企业客户的美元计价付款，即美元结算业务。

根据声明稿，系统未能检测出来的潜在高风险交易很大一部分来自香港部门和阿联酋分行。

渣打银行亦将退出阿联酋高风险的中小型企业客户关系业务，而且必须取得Lawsky所属机构的批准，才能为新客户开立美元结算帐户。渣打还需再被监控两年。

一熟悉该事件的业内消息人士表示，该决定将冲击渣打在香港的数百位零售业务客户。

**未来风险**

Espirito Santo分析师Shailesh Raikundlia表示，他预期和解案对渣打营收的影响不大，但表示，该行将准备失去该收入，以减轻未来的经营风险。

Investec的Ian Gordon表示，他认为对香港的限制只有小部分渣打香港商业客户业务受到影响。

渣打在声明稿中表示，对其纽约反洗钱监督系统“承担责任并对监管缺失感到遗憾”，并承诺会最紧急解决该问题。

其并表示，仍会充分致力于香港和阿联酋市场，而其绝大多数的客户和业务，以及其美国执照将不受影响。

香港金融管理局(HKMA)周三在声明稿中表示，密切并持续检视渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。

“虽然我们在监管过程中发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注”，HKMA发言人称。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻/于春红)

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