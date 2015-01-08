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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 10:19 BJT

《独家新闻》渣打银行将关闭全球股票市场业务，裁员约200人--消息

消息人士称，渣打将关闭遍布全球的股票经纪、股票研究和股票上市业务，这会导致裁员逾200人。

渣打去年表示，计划削减逾4亿美元成本，以期逆转利率增长下滑的情况。利润增长下滑已经令渣打首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)面临压力。

渣打发言人拒绝发表评论。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 郑茵/龚芳)
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