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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 10:04 BJT

《市场热谈》渣打欲瘦身筹资，或出售手中亚洲同业持股

一名直接了解情况的消息人士称，渣打银行已经出售了部分由旗下私募股权分支所做的投资，价值约5.3亿美元。

该消息人士称，交易在去年年底完成。由于交易尚未公布，消息人士要求匿名。

渣打的飞机租赁业务Pembroke也可能出售。该业务在2007年买入，其网站信息显示经营着一个由98架飞机组成的机群。根据渣打的年报，截至2013年底，飞机和船只租赁业务价值49亿美元。

虽然进一步出售规模较大的业务，比如盈利的飞机租赁业务，可能让渣打感到痛苦，但最终或许证明是有必要的。

“他们需要作出一些重大决策，创可贴(贴OK绷)式的方法解决不了问题，”接近渣打的一位人士表示。(完)

(编译/审校 戴素萍/张荻/杜明霞/李春喜/张明钧/许娜)
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