重发-欧洲个股：渣打排除售股计划，2014年税前获利大降25%

在上周的董事会人事变动中他被免职，同时还有三名非执行董事，以及渣打亚洲业务的主管Jaspal Bindra一同离职。渣打集团主席庄贝思(John Peace)将于明年卸任，股东对管理层解决问题时的缓慢步伐表示不满。

为了遏制获利下滑，渣打称计划在2015-2017年节省18亿美元，并从资产负债表上削减250-300亿美元风险加权资产。

但渣打避免了进行重大重组。

“董事会仍然认为集团在中长期有大量机遇，这也是我们为什么没有采取条件反射性的行动，这类行动可能有损长期的业务前景。”庄贝思在声明中称。

声明称，渣打今年可能节约6亿美元总体成本，超出节约4亿美元的目标。

渣打的董事2014年没有奖金。(完)