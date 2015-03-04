重发-欧洲个股：渣打排除售股计划，2014年税前获利大降25%

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
在上周的董事会人事变动中他被免职，同时还有三名非执行董事，以及渣打亚洲业务的主管Jaspal Bindra一同离职。渣打集团主席庄贝思(John Peace)将于明年卸任，股东对管理层解决问题时的缓慢步伐表示不满。
为了遏制获利下滑，渣打称计划在2015-2017年节省18亿美元，并从资产负债表上削减250-300亿美元风险加权资产。
但渣打避免了进行重大重组。
“董事会仍然认为集团在中长期有大量机遇，这也是我们为什么没有采取条件反射性的行动，这类行动可能有损长期的业务前景。”庄贝思在声明中称。
声明称，渣打今年可能节约6亿美元总体成本，超出节约4亿美元的目标。
渣打的董事2014年没有奖金。(完)
(编译 洪曦/李春喜; 审校 白云/孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放