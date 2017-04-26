更新版 1-欧股业绩：渣打银行首季获利倍增，贷款减记规模远低于预期

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
(新增股价反应及细节)
* 第一季获利10亿美元
* 坏帐下滑速度快于预期
* CET1比率为13.8%
路透伦敦4月26日 - 渣打银行周三公布第一季获利较上年同期增长近一倍，带动其股价上涨逾4%，因这家着重发展新兴市场业务的银行贷款损失得到控制。
渣打银行公布，第一季税前获利为10亿美元，高于上年同期的5.89亿美元。该行贷款减记规模为1.98亿美元，远低于分析师预计的约5亿美元。
“这是令人兴奋的第一季，但我们还不能得意忘形，”渣打银行财务长Andy Halford在电话会议上对记者称。
公布业绩后，0843GMT时，渣打银行股价上涨4%，在欧洲主要银行股STOXX指数中表现最佳。
年内迄今，渣打股价上涨了13%，分析师称渣打从美国升息和亚洲贸易流动增强中受益匪浅。渣打的多数业务都在亚洲。
渣打想向投资者表明其能够恢复成长。在首席行政总裁温拓思(Bill Winters)领导下进行的全面重组，成功削减了成本，但也降低了营收。
近年来，渣打削减了在印度等国家风险较高的敞口。在温拓思上任之前的那些年，这类放贷推动了渣打的业务增长。
渣打的核心资本率上升至13.8%，成为资本最充足的欧洲大银行之一，并且提升了恢复派息的可能性。2016年渣打曾因重组成本而未派息。(完) (编译 于春红/李春喜 审校 张明钧/张涛)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。