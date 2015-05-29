渣打将斥资数亿美元提高零售业务营收占比--高管

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透内罗毕5月28日 - 渣打银行(STAN.L)零售客户部集团主管Karen Fawcett表示，未来几年该行将斥资“数亿美元”，到2020年时把零售业务营收所占份额从目前的30%提高10个百分点。
Fawcett补充道，这笔钱将投到科技等方面。渣打的业务侧重于亚洲、非洲和中东地区。
她周三在肯尼亚首都内罗毕接受采访时称，“该行对零售业务雄心勃勃。”
Fawcett表示，渣打已经在内罗毕的一个购物中心成立了在非洲第一个数字分行，提供网上银行和自动取款机。
她补充道，当一切准备就绪后，渣打的新一代数字银行平台将率先在非洲推出。
“我们看到这里的形势变化很快。我们的客户需求很大，”她指的是伊斯兰银行产品、抵押贷款、汽车贷款和理财产品。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。