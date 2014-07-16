企业并购：澳洲Pepper联手东亚银行，竞购渣打旗下安信信贷--消息

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透新加坡/香港7月16日 - 直接了解情况的消息人士表示，澳洲金融企业Pepper Australia已经联手东亚银行 ，两者将对渣打 的香港消费者信贷业务提出竞购，这令两者在赢得这项交易方面更具优势。
得到一家商业银行的支持，让Pepper能获得相对低成本的融资渠道，在这项竞购中比主要竞争对手周大福企业更具优势。消息人士称此项交易价值可能为5-7亿美元。
消息人士透露，作为交易的一部分，Pepper计划将渣打旗下安信信贷的抵押贷款业务转移给东亚银行。东亚银行将为Pepper提供运营该香港业务的廉价资金。消息人士要求匿名，因这些谈判尚未公开。
东亚银行、Pepper和渣打的发言人均拒绝置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。