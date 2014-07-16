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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 15:35 BJT

企业并购：澳洲Pepper联手东亚银行，竞购渣打旗下安信信贷--消息

路透新加坡/香港7月16日 - 直接了解情况的消息人士表示，澳洲金融企业Pepper Australia已经联手东亚银行 ，两者将对渣打 的香港消费者信贷业务提出竞购，这令两者在赢得这项交易方面更具优势。

得到一家商业银行的支持，让Pepper能获得相对低成本的融资渠道，在这项竞购中比主要竞争对手周大福企业更具优势。消息人士称此项交易价值可能为5-7亿美元。

消息人士透露，作为交易的一部分，Pepper计划将渣打旗下安信信贷的抵押贷款业务转移给东亚银行。东亚银行将为Pepper提供运营该香港业务的廉价资金。消息人士要求匿名，因这些谈判尚未公开。

东亚银行、Pepper和渣打的发言人均拒绝置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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