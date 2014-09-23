渣打拟把香港消费部门售予澳洲Pepper 正在深入谈判--消息

路透9月23日 - 熟悉情况的消息人士表示，渣打银行(STAN.L)准备把旗下的香港消费金融部门PrimeCredit出售给澳洲金融公司Pepper Australia，可能入账5-7亿美元。相关谈判已进入深入阶段。

消息人士表示，经过两轮投标，Pepper和香港周大福成为PrimeCredit的最有力竞购者。

该项交易需要得到香港金管局的批准。

“几周前他们被列为最受青睐的竞购者，现在处于金管局的审批过程，”一名消息人士表示。

由于谈判细节并不公开，消息人士拒绝署名。

渣打银行的一名发言人士拒绝评论，而Pepper的一名外部发言人也拒绝评论。

Pepper是一家专业抵押贷款公司、第三方贷款服务商和资产管理公司，在英国和澳洲开展业务。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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