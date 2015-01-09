渣打银行砍掉股票业务的决定酝酿已久 或还有后续行动

路透香港/新加坡1月9日 - 消息和招聘人士表示，渣打银行执行长冼伯德(Peter Sands)砍掉亏损的股票业务的决定，已经酝酿了近一年之久。

一位熟悉内情的消息人士称，麦肯锡在伦敦的金融服务团队一年前就建议冼伯德关闭股票业务，但他拒绝了该建议，认为该业务是证券业务必不可少的一部分。

该人士称，股票业务持续亏损，渣打业绩下滑，迫使冼伯德采取行动。

另一位消息人士称，“这是个大胆、明智的决定”，并称股票业务成本收入比过高，并非渣打赖以生存的业务。

他并透露，还有其他部门可能会被缩减或出售。

“银行业者已经停止从事私募股权业务。这看上去像是局外人。”

“金融市场部门可能也有一些业务；商品业务是渣打可能缩减的业务。”

**行业排名偏低**

第三位知情消息人士表示，虽然对部分人来说，这一消息可能令人震惊，但还有一些人质疑，既然股票业务从一开始就增长乏力，那该行为何还坚守了那么长时间。

根据Greenwich Associates的调查，渣打的研究或交易业务在2013年底时未能跻身全球银行业前10名之列。而汤森路透数据显示，该行去年的股票承销业务在亚太地区仅排在第23名。

即便如此，该行上个月仍在亚洲为股票业务延揽人才，其中包括曾就职于野村的Stewart Callaghan出任股票研究业务主管。

一名香港的猎头表示，这些聘用活动说明，该业务的经营管理层在此之前对于关闭业务的决定一无所知。

第三位消息人士称，该部门自2014年上半年以来一直在接受评估。

消息人士指出，若扩大业务规模就需要更多投资，所以渣打在斟酌了麦肯锡的建议后，决定减少损失。

他补充称，交易与固定收益仍为核心的盈利业务，也是渣打作为一家交易机构的关键业务，而股票业务则不是。

所有非核心或表现不佳的业务都在考虑之列。(完)

(编译 张荻/徐文焰；审校 李爽)

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