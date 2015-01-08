《热点透视》渣打早该关闭股票业务 但仍该给予掌声

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张明钧
路透香港1月8日 - 对于多数投资银行而言，股票承销及经纪业务大都表现差劲，营收很少能够高过提供这些服务的成本。然而多数金融机构仍坚决认为这个业务不可或缺。渣打(2888.HK)(STAN.L)正成为一个罕见的例外，但是一个为人所乐见的例外。
这家专攻新兴市场的银行决定关闭机构股票部门、裁去200个职位、每年可藉此省下约1亿美元。该行企业金融客户去年可能都没有注意到的是，根据汤森路透数据，渣打去年在亚太地区安排的股票发行总额略超过20亿美元，在业界排名第23名。市场龙头摩根士丹利(MS.N)在亚太地区拿下的业务量几乎是渣打的十倍。
出人意料的是，渣打退出这项业务使其成为同业中的异类。在亚洲，股票相关业务市场向来争食者众，迫使业者在每一起交易中往往都只能扮演不甚吃重的角色，以求取微不足道的费用收入。低成本的电子交易经纪商更大大压低交易手续费。银行业者必须付钱聘请顾问团队、行销人员、以及研究分析师，同时还得就更为复杂的交易技术进行投资。
就算银行业者完全退出，也将有其他业者抢进。渣打是在2008年收购英国经纪商嘉诚(Cazenove)时建立这部分业务。当苏格兰皇家银行(RBS.L)于2012年退出股票现货业务时，马来西亚的联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)买下这部分亚洲业务。
渣打的决策可能反映整个公司的困境。在面对市场放缓及坏帐升高之际，该公司得应付庞大的缩减成本压力。渣打在美国及欧洲业务有限，然而这两地的股票交易量则相对稳健。
此刻竞争对手似乎期待着其他业者率先退场。以往高阶主管对于股票业务亏损的说词，是这项业务还在“建构阶段”，或者是说有必要保留这份业务以支持其它赚钱的事业。这些论点看来相当薄弱。渣打退出市场虽迟了一步，却也让那些顽强坚持下去的业者面临更大压力。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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