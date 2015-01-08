《熱點透視》渣打早該關閉股票業務 但仍該給予掌聲

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)
撰稿 Peter Thal Larsen 編譯 張明鈞
路透香港1月8日 - 對於多數投資銀行而言，股票承銷及經紀業務大都表現差勁，營收很少能夠高過提供這些服務的成本。然而多數金融機構仍堅決認為這個業務不可或缺。渣打(2888.HK)(STAN.L)正成為一個罕見的例外，但是一個為人所樂見的例外。
這家專攻新興市場的銀行決定關閉機構股票部門、裁去200個職位、每年可藉此省下約1億美元。該行企業金融客戶去年可能都沒有注意到的是，根據湯森路透數據，渣打去年在亞太地區安排的股票發行總額略超過20億美元，在業界排名第23名。市場龍頭摩根士丹利(MS.N)在亞太地區拿下的業務量幾乎是渣打的十倍。
出人意料的是，渣打退出這項業務使其成為同業中的異類。在亞洲，股票相關業務市場向來爭食者眾，迫使業者在每一起交易中往往都只能扮演不甚吃重的角色，以求取微不足道的費用收入。低成本的電子交易經紀商更大大壓低交易手續費。銀行業者必須付錢聘請顧問團隊、行銷人員、以及研究分析師，同時還得就更為複雜的交易技術進行投資。
就算銀行業者完全退出，也將有其他業者搶進。渣打是在2008年收購英國經紀商嘉誠(Cazenove)時建立這部分業務。當蘇格蘭皇家銀行(RBS.L)於2012年退出股票現貨業務時，馬來西亞的聯昌國際集團(CIMB)(CIMB.KL)買下這部分亞洲業務。
渣打的決策可能反映整個公司的困境。在面對市場放緩及壞帳升高之際，該公司得應付龐大的縮減成本壓力。渣打在美國及歐洲業務有限，然而這兩地的股票交易量則相對穩健。
此刻競爭對手似乎期待著其他業者率先退場。以往高階主管對於股票業務虧損的說詞，是這項業務還在“建構階段”，或者是說有必要保留這份業務以支持其它賺錢的事業。這些論點看來相當薄弱。渣打退出市場雖遲了一步，卻也讓那些頑強堅持下去的業者面臨更大壓力。(完)
(編譯 張明鈞; 審校 王洋)
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